СДВР предотврати опит за неправомерно придобиване на апартамент в идеалния център на София чрез фалшиво саморъчно завещание, съобщиха от МВР.

Задържаха 8 души при опит да продадат имот на починала жена с фалшиво завещание в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

В края на август в отдел „Икономическа полиция“ при СДВР постъпила информация за подготвяна схема с недвижим имот. При последвалите оперативно-издирвателни действия полицаите установили, че в нотариална кантора е представен неистински частен документ - саморъчно завещание.

Назначената графологична експертиза потвърдила, че документът не е изготвен от посочения в него наследодател. Допълнително било установено, че той има живи наследници, които живеят извън страната.

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Според данните на полицията целта била чрез фалшивото завещание да бъде придобит апартамент с площ около 140 кв. м в идеалния център на столицата. Посочената пазарна цена на имота е между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър.

На 16 септември служители на отдел „Икономическа полиция“ провели специализирана полицейска операция в нотариална кантора в София. Така било предотвратено нанасянето на вреди на действителните наследници.

МВР

Задържани са трима души - двама мъже и жена. По данни на СДВР двама от тях са с множество криминални прояви. В рамките на операцията са извършени претърсвания на адреси и моторни превозни средства с цел да бъде изяснена съпричастността на тримата и да бъде документирана престъпната дейност.

След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура тримата са привлечени като обвиняеми. Те са задържани за 72 часа.