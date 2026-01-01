Гръцката полиция разби престъпна група, използвала изкуствен интелект за телефонни измами, съобщава телевизия "Скай". По случая има двама задържани в атинското предградие Неа Йония в момент, в който са взимали от жилище ценности на стойност 30 000 евро. Разследват се още четирима.

Според данни на полицията престъпната група е действала от началото на юли 2026 г. и е имала строга вътрешна структура. Имало е хора с ръководни функции, такива, които са говорели по телефона с потенциални жертви, и хора, които са прибирали пари от измамените.

Полицията има данни, че престъпната група е използвала изкуствен интелект за имитиране на гласове на близки на жертвите си. При първоначалния си контакт с потенциалните жертви те са съобщавали за спешен случай, в който е нужно даване на пари. Ако хората проявявали недоверие, те искали телефон на техен близък, с който да се свържат. Следвало обаждане до близки, по време на което копирали гласа му и след това го имитирали. После отново се свързвали с първоначалната си жертва и я убеждавали в спешността на ситуацията вече с променен от изкуствен интелект глас.

Според полицията измамите на престъпната група са за над 1 милион евро, отбелязва "Скай".