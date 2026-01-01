Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен от Министерския съвет.

С въвеждане на понятията „находище“ и „подземно водно тяло“ в Закона за храните и последващото приемане на нова Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, се цели транспониране в цялост на Директива 2009/54/ЕО и отстраняване на критиките на Европейската комисия в рамките на процедура за нарушение 2020/4042, така че да се осигури съответствие на българското законодателство с европейското, включително да се гарантира спазването на принципа „един и същ извор - едно търговско описание“. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която представи предложенията за промени.

С въвеждането на някои промени в закона се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите. С предложените промени се привежда в съответствие с общите изисквания на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност удостоверителният режим за одобряване на методите за обработка на натурални минерални, изворни и трапезни води да се уреди на ниво закон с ясно посочване на изискванията за извършване на административната услуга, сроковете, процедурите и необходимите документи.

С прецизиране на разпоредбата относно издаване на здравен сертификат за износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се цели осигуряване на условия за издаване на документ, съответстващ на изискванията на компетентните органи на страната, в която ще бъдат изнасяни бутилираните води по отношение на вида и съдържанието на документа, който се очаква да бъде издаден от здравните власти на България.

С цел уеднаквяване на законодателството в тази област се предлагат изменения и на Закона за здравето по отношение на разпоредбите за издаване на здравен сертификат за износ на произведени в България продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека, се посочва още в мотивите на законопроекта. С приемането на нормативния акт и въвеждането в Закона за храните на понятията "находище“ и "подземно водно тяло“ се очаква да се постигне правилно прилагане на принципа "един и същ извор - едно търговско описание", залегнал в разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО, се допълва в мотивите.

От Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите подкрепиха предложенията за законови промени.

В законопроекта да се укаже, че всички аптеки, получили разрешение за онлайн търговия с лекарства без рецепта, автоматично да получават и разрешение за търговия с хранителни добавки, като това да бъде добавено между първо и второ четене, предложи Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз.

"За" предложените промени гласуваха 16 от членовете на комисията, "против" и "въздържал се" нямаше.