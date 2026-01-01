Тежка катастрофа е станала в Разградско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:06 часа. Инцидентът е станал на главен път I-2, който е затворен в момента в участъка от бензиностанция - изход към Шумен до село Гецово.

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Автомобил предприема завой в пресечка към вилната зона. Следва удар отзад от движещия се в същата посока влекач, управляван от 61-годишен мъж.

Колата е минала в насрещното, където в същия момент в обратна посока се движи друг тежкотоварен камион, шофиран от 52-годишен мъж, който също удря автомобила.

Пострадал е 67-годишният водач на колата, който е транспортиран в болницата в Разград. Пробите на всички участници за алкохол и наркотици са отрицателни.

Трафикът е пренасочен през Разград.