Камарата на представителите на САЩ одобри мащабен пакет от нови санкции срещу Русия, който вече е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Законопроектът беше приет с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“.

Законът, известен като „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“, предвижда санкции срещу руски държавни служители, банки, финансови институции и кораби от т.нар. „сенчест флот“, използван за транспортиране на руски енергийни ресурси.

Една от ключовите разпоредби дава на президента правомощия да налага мита до 100% върху стоки от държави, които продължават да купуват значителни количества руски петрол и природен газ. Мярката е насочена основно към големи вносители на руска енергия, сред които Китай и Индия.

Законопроектът включва и допълнителни санкции срещу Иран.

Сенатът вече одобри законопроекта през август с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“. След приемането му и от Камарата на представителите законодателният процес е приключил и остава подписът на президента, за да влезе пакетът в сила.

Гласуването в Камарата показа разделение и сред демократите. Част от тях подкрепиха мерките, докато други се противопоставиха, изразявайки опасения относно широките правомощия, които законопроектът предоставя на президента по отношение на митата.

Новият пакет е част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски също призова американските законодатели да подкрепят по-строги санкции срещу Русия.

Новият пакет от санкции е част от продължаващите усилия на САЩ да увеличат икономическия натиск върху Русия заради войната в Украйна. Законопроектът беше внесен първоначално в Сената през 2025 г. по инициатива на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм и получи подкрепа както от републиканци, така и от демократи.

Законът, наречен „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“, беше приет от Сената през август с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“. На 16 септември Камарата на представителите го одобри с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“, с което законодателният процес в Конгреса приключи.

Законопроектът предизвика разногласия в Камарата на представителите. Поддръжниците му го определят като средство за засилване на натиска върху Москва и за подкрепа на Украйна. Критиците, сред които има и демократи, изразяват опасения от широките правомощия, които законът предоставя на президента по отношение на митата.

След окончателното гласуване в Камарата законопроектът беше изпратен на президента Доналд Тръмп. Той трябва да го подпише, за да влезе в сила.