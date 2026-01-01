Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за нов, смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след седмици на преговори, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол, предаде АФП.

Пакетът – 21-ият, който ЕС въвежда срещу Москва след нахлуването в Украйна през 2022 г. – беше забавен заради множество възражения от държави членки по различни елементи от предложените мерки.

„Нашият 21-ви пакет санкции е насочен към секторите с най-голямо въздействие: енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Дипломати съобщиха, че последното препятствие пред споразумението е било преодоляно, след като Гърция е получила изключение, позволяващо на една от нейните корабни компании да продължи да транспортира руски втечнен природен газ от арктическия регион.

Посланиците на 27-те страни членки бързаха да постигнат договореност за запазване на тавана на цената на руския суров петрол на ниво от 44 долара, преди изтичането на срока, след който той можеше автоматично да се повиши.

Съгласно новото споразумение настоящото ограничение ще остане в сила още 12 месеца, докато ЕС се опитва да попречи на Москва да увеличи приходите си от поскъпването на петрола на фона на войната в Близкия изток.

Новият пакет включва и мерки срещу руския финансов и криптосектор, както и добавяне на още руски представители в черни списъци заради войната.

Предложената всеобхватна забрана за визи, която трябваше да попречи на руснаци, участвали във войната в Украйна, да влизат в ЕС, обаче беше отложена. Дипломати посочиха, че засега има само ангажимент да се работи за подобна мярка в бъдеще.

Част от останалите предложения също бяха премахнати от окончателния вариант.

България съобщи, че е успяла да блокира включването на руския патриарх Кирил в списъка с лица, подлежащи на замразяване на активи и забрана за пътуване.

Португалия и Франция са се противопоставили на забраната за внос на руска треска и минтай от Аляска, посочиха дипломати.