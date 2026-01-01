Радостна новина от Зоопарк Стара Загора! Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка.

Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлъчно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него – кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си.

„Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят Зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните.