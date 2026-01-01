Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде кореспондент на ТАСС.

Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.

Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.

Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.