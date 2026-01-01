Известният продуцент Джери Брукхаймър каза, че се водят преговори с холивудския актьор Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата "Карибски пирати", пише електронното издание "Дедлайн".



"Водим преговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да реализираме проекта", каза Брукхаймър, цитиран от изданието.

Същевременно, според информация на източници на "Дедлайн", в следващия филм героят на Джони Деп - капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой.



Предишният филм от поредицата - "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар", излязъл на екран през 2017 г., събра около 794 милиона щатски долара в световния боксофис, припомня изданието.