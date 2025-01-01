Джони Деп може да се завърне в „Карибски пирати“, след като преди време заяви, че „нищо на този свят“ не би го накарало да се върне. Това съобщи TheIndependent.

Продуцентът на франчайза Джери Брукхаймър разкри, че е разговарял с актьора, изиграл капитан Джак Спароу, за роля в новия шести филм.

Брукхаймър каза, че смята, че Деп би го направил, въпреки че актьорът се бе отказал по време на съдебните си битки с бившата си съпруга Амбър Хърд.

„Ако му хареса как е написана ролята, мисля, че би го направил“, каза Брукхаймър пред EW.

„Всичко опира до това, което е на страницата, както всички знаем. Все още работим по сценария. Искаме да направим филма. Просто трябва да получим правилния сценарий. Още не сме стигнали дотам, но сме близо“, допълни той.

Новината за филма беше обявена за първи път през 2019 г. Година по-късно Деп се замеси в дело за клевета срещу The Sun заради статия от 2018 г., в която беше наречен „бияч на съпруги“ – дело, което в крайна сметка загуби.

През 2022 г. Деп заведе дело и срещу Амбър Хърд в съда във Вирджиния за клевета, твърдейки, че тя е внушила невярно, че е бил насилник, в нейна статия от 2018 г. във Washington Post, озаглавена: „Изправих се срещу сексуалното насилие и срещнах гнева на нашата култура. Това трябва да се промени“.