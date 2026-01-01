Руският президент Владимир Путин със сигурност използва двойници, за да се предпазва от покушения като част от строгите руски мерки за сигурност, заяви бившият ръководител на МИ6 пред The Sun.

Сър Ричард Диърлав потвърди разузнавателни данни на украинските тайни служби, според които именно двойници на Путин се появяват публично заради опасения от атентати.

Спекулациите, че руският държавен глава използва дубльори, се носят от години, наред със слухове за влошеното му здравословно състояние.

„Ще има случаи – в зависимост от обстоятелствата – когато той със сигурност, по съображения за сигурност, ще използва двойник. Това е почти стандартна мярка за сигурност за човек като Путин, който е изключително високопрофилен обект. Не забравяйте, че покушенията са били доста честа част от руската политика в продължение на много, много години“, заяви Диърлав.

Киев неведнъж демонстрира способността си да нанася удари дълбоко в руска територия, което засилва опасенията в Кремъл относно уязвимостта на Путин, особено на открити места или в слабо контролирана среда.

„Той би бил цел за украинските дронове, ако те знаеха точно къде и кога се намира. Затова смятам, че е напълно логично при определени обстоятелства той да използва двойник“, добави бившият шеф на МИ6.

Сър Ричард Диърлав / Getty

Докато Кремъл винаги е отхвърлял подобни твърдения като конспиративни теории, последни публикации сочат, че руските служби за сигурност са затегнали протоколите около придвижванията на президента. Появите на Путин стават все по-режисирани и строго филтрирани чрез държавните медии.

Според сър Ричард двойници не се използват при дипломация с близък контакт или чувствителни срещи, където измамата би била твърде трудна за поддържане.

„Двойници не се използват за срещи на живо, защото е много, много трудно да възпроизведеш Путин, когато си толкова близо. Но да кажем, че някой се разхожда из автомобилен завод или посещава детска площадка – особено ако това е събитие на открито и пресата е на разстояние. Там има риск за сигурността. Не можеш да си сигурен, че контролираш напълно средата, особено при възможна атака с дрон. Точно това са ситуациите, в които Путин би използвал двойник“, каза той.

Украинските служби за сигурност неведнъж са твърдели, че няколко мъже с телосложение, походка и черти на лицето, подобни на тези на Путин, са били обучени да се появяват на негово място.

Москва настоява, че президентът остава напълно действащ и видим за обществото.

През 2023 г. авторитетен доклад на голямата японска телевизионна мрежа TBS използва изкуствен интелект за анализ на лицево разпознаване и движения на тялото. Заключението е, че истинският Путин е бил домакин на тазгодишния парад за Деня на победата на Червения площад, но друг „Путин“ може да е инспектирал Кримския мост преди 11 месеца. AI технологията е отчела едва 53 процента съвпадение между двамата.

„Експертите по лицево разпознаване в повечето случаи биха определили това като „несъвпадение“, което ни води до предположението, че може да става дума за двойник“, посочват от TBS.

Друга поява на Путин – на фронтовата линия във войната в Украйна през март – е дала само 40 процента съвпадение. Снимки на Путин в Крим са показали още по-ниско ниво на сходство – едва 18 процента.

„Експертният анализ ясно показва висока вероятност да съществуват поне два двойника“, се казва в доклада.

Според ръководителя на украинското военно разузнаване генерал-лейтенант Кирило Буданов Путин и преди е изпращал двойници на пътувания поради опасения за живота си. Той заяви, че руснаците използват двойници, за да „пестят времето на лидера“, и че „когато е опасно, е по-добре да се рискува с дубльора“.

Параноичните деспоти отдавна използват двойници, за да заблуждават. Актьорът и илюзионист Феликс Дадаев е бил политически двойник на съветския диктатор Йосиф Сталин. Въпреки 40-годишната разлика във възрастта, Дадаев усвоява маниерите на Сталин и използва грим, за да поддържа измамата.

Иракският диктатор Саддам Хюсеин е имал поне трима двойници според германски съдебен патолог. Кубинският лидер Фидел Кастро също е използвал двойници, когато е бил болен, както и като примамки, за да се справи с предполагаемите 634 опита за покушение срещу живота му.

Британски лидери също са използвали двойници за пропагандни и шпионски цели. Уинстън Чърчил е използвал заместник, за да изнесе някои от най-известните си радиоречи по време на Втората световна война. Известният актьор Норман Шели дори произнася прочутата реплика: „Ще се бием по плажовете“. По думите на Шели Чърчил е бил твърде зает, за да присъства на студийните записи на речи, които вече е произнесъл в Камарата на общините.