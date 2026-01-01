След трагичен случай с поставяне на хиалурон в гърдите, Софийска градска прокуратура води разследване за немарливо изпълнение на медицинска дейност или друга правно регламентирана дейност – упражняване на медицинска професия, представляващи източник на повишена опасност.

От прокуратурата информират, че 36-годишната Л.Д. е починала на 9 март 2026 г. в болнично заведение в София. Ден по-късно е образувано досъдебно производство.

Към момента се извършват експертизи и се събират доказателства, за да се изяснят точните обстоятелства около трагедията и дали са допуснати нарушения при извършването на процедурата.

Делото се води от следовател към Следствения отдел на прокуратурата, а разследването продължава под надзора на държавното обвинение.