Малко теми пораждат толкова тревожност, колкото превенцията на рака. Онколозите подчертават, че рискът от рак се оформя не само от начина на живот (като тютюнопушене), но и от малки, ежедневни вещества, които се натрупват незабелязано в продължение на много години, пише унгарското издание Egeszsegkalauz.

Ако има едно нещо, което лекарите, специализирани в онкологията, биха премахнали незабавно от домовете ни, това са освежителите за въздух. Независимо дали става въпрос за спрей, освежител за стени или парфюм за кола, ароматът на лавандула или „свеж памук“ често крие така наречените летливи органични съединения (ЛОС).

Онкологът д-р Майкъл Дж. Левит посочва горчивата ирония: ние използваме тези продукти, за да направим едно пространство да изглежда по-чисто, а всъщност замърсяваме въздуха, който дишаме. Говорим за вещества като бензен или формалдехид. Тези съединения не изчезват след напръскване; циркулирайки в затворено пространство, те могат да реагират с други вещества и да причинят дългосрочни увреждания на белите ни дробове.

Така например терпентините, които присъстват дори в „естествените“ аромати, могат да се трансформират в канцерогенен формалдехид. Фталатите пък са отговорни за дълготрайността на аромата. Проблемът е, че те могат да нарушат хормоналната функция и са свързани с риск от рак на гърдата.