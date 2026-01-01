Международен екип учени е открил над 1 700 „тъмни" протеина, произвеждани от части на човешкия геном, за които досега не се е смятало, че притежават тази функция, съобщава ново изследване. Молекулите, наречени „пептидеини", са толкова малки и необичайни, че изследователите са им дали собствена категория - отделна от стандартните протеини.

Откритието е резултат от анализ на 3,7 милиарда точки данни от 95 520 отделни експеримента, отнел около 20 000 часа компютърни изчисления. От първоначален списък с 7 264 кандидат-региона в ДНК екипът е идентифицирал 1 785 микропротеина. „Знаем, че настоящият преглед на признатите протеини не улавя пълната картина", заяви детският онколог Себастиан ван Хийш от Центъра „Принцеса Максима" в Нидерландия. „С това изследване показваме, че хиляди пренебрегвани генетични последователности допринасят за тъмния протеом."

Изследователите са идентифицирали един конкретен пептидеин, свързан с преживяемостта при рак - когато е бил деактивиран в лабораторни тестове, раковите клетки трудно са се развивали. Това предполага, че пептидеините могат да се окажат полезен компонент на бъдещи терапии. „Откритието на стотици пептидеини разширява значително познатия протеом и може да разкрие изцяло нови терапевтични възможности", заяви генетикът Норберт Хюбнер от Центъра „Макс Делбрюк" в Германия.