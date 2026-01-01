Три успешни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) са реализирани днес, съобщиха от ЦСМПВ във Facebook.

Първият сигнал е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Иван Селимински“ в Сливен за 32-годишен мъж в хеморагичен шок. Полетът е осъществен от Сливен до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Лозенец“, където пациентът е оставен за лечение в Отделението по съдова хирургия.

По време на първата мисия бе осъществена и втора мисия по въздух от дежурните екипи на оперативната база в София, за десетгодишно момче с хемиплегия. Непосредствено след постъпването му в Многопрофилната областна болница за активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново е подаден сигнал от началника на Отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Сибила Маринова за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Детето е транспортирано по въздух от Велико Търново до УМБАЛ „Света Екатерина“. От там екип на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛ) по детски болести „Проф. Иван Митев“, с детски реанимобил поема момчето за последващо лечение.

Междувременно е подаден и трети сигнал от МБАЛ „Иван Селимински“ в Сливен за дете на една година и един месец, в епистатус. Авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен, веднага след приключване на предходната мисия, се насочва към лечебното заведение, за да транспортира детето до „Детска неврология“ на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.

От ЦСМПВ благодарят на всички екипи, участвали в успешното реализиране на трите мисии.