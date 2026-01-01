В неделя облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи, на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, и ще се усили, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен.

С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат, максималните ще са от 14°-16° на места в Западна и Североизточна България до 20°-22° в Горнотракийската низина, в София – около 14°.

Жълт код за значителни валежи от дъжд с количества 20-35 mm е обявен за 6 области в неделя. Предупреждението за опасно време е в сила за областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Русе и Разград.

НИМХ

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, с тенденция на отслабване.