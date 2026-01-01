Един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство в Казанлъшката долина се завръща там, където е открит – сред земите, пазещи спомена величието на траките.

Експозицията бе открита на 3 юни в Мултимедийната зала на Исторически музей „Искра“ в Казанлък.

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В центъра на експозицията е прочутата златна маска от могила „Светица“ – изключителен артефакт с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист.



Тя е открита през 2004 г. от екипа на доц. д-р Георги Китов в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр. Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.

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Заедно с нея посетителите ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.



Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли 2026 г.