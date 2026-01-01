Създаването на по-добри условия за бизнес и инвестиции в България е сред водещите приоритети на правителството, заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация.

В разговора в Министерския съвет участваха вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Премиерът Радев акцентира върху ключовата роля на страната ни за европейската енергийна сигурност и за свързаността в региона. България с нейното разположение и инфраструктура са във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори, които имат съществено значение за повишаването на европейската конкурентоспособност, заяви Радев.

Министър-председателят акцентира върху стратегическото значение на Коридор №8, ползите от терминалите за втечнен газ на Гърция и Турция за енергийната диверсификация в региона и възможностите на Трансбалканския газопровод. Той открои също потенциала на страната ни да съхранява електрическа енергия с изграждането на нови ПАВЕЦ мощности.

Министър-председателят акцентира и върху стратегическото партньорство между България и САЩ и изрази интереса на страната ни да насърчи инвестиции с висока добавена стойност. Румен Радев подчерта и че индустриалното сътрудничество и технологичния трансфер са ключови елементи в процеса на модернизация на Българската армия.