Очаквам становище на оперативния съвет за изпълнение на Националния план за борба с рака, преди да започне прилагането на скрининговите програми за рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова преди заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване.

Предстои заседание на оперативния съвет, на което да бъде обсъден най-целесъобразният начин за използване на закупените тестове през тази година, посочи министърът. По думите ѝ при закупуването им не е бил предвиден лабораторният алгоритъм и организацията за обработването на пробите.

Реактивите не са с изтекъл срок

Ивкова отхвърли твърденията, че реактивите са с изтекъл срок на годност. Тя каза, че след проверка чрез дирекция „Обществено здраве“ е установено, че при голяма част от тях срокът на годност е до края на следващата година.

Основният проблем е свързан с организацията на лабораторните изследвания, обясни министърът. По думите ѝ тестовете могат да бъдат обработвани само със специализирана апаратура, с каквато не разполага всяка лаборатория. Именно затова е необходимо да бъде изготвена подходяща логистика, която да улесни преминаването на гражданите през скрининга.

Без ангажимент за конкретен срок

На въпрос кога ще започнат програмите Ивкова каза, че не може да се ангажира с конкретен срок. Желанието на министерството е процесът да започне възможно най-бързо, но това зависи от организацията на лабораторните изследвания, добави тя.

Очаква се скринингът за рак на маточната шийка и на дебелото черво да започне през юни в три области в България

През март тогавашният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза, че се очаква скринингът за рак на маточна шийка и за рак на дебело черво да започне през юни пилотно в три области в страната. Предвиждаше се двете скринингови програми да започнат миналата година.

Първо бюджет на НЗОК, после промени в заплатите

Финансов анализ и приет бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. са необходими преди да бъдат приемани нормативни промени за минималните възнаграждения в болниците. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване.

По думите ѝ първо трябва да бъде приет Законът за бюджета на НЗОК за 2026 г., след което да приключат преговорите за Национален рамков договор, какъвто няма от две години. Паралелно с това Министерството на здравеопазването е започнало преговори по нов колективен трудов договор.

Едва след приключването на тези процедури и след като бъдат договорени цените и обемите на медицинските дейности, ръководствата на лечебните заведения ще могат като работодатели да предприемат стъпки за увеличаване на възнагражденията в съответствие с възможностите си и с колективния трудов договор, посочи министърът.

БЛС иска незабавен старт на програмите за скрининг на рак

Реформите – цялостно, а не „на парче“

По повод внесените предложения за промени в Закона за лечебните заведения, които предвиждат минимални възнаграждения за лекарите, обвързани със средната работна заплата за страната, Ивкова заяви, че подобни мерки трябва да бъдат придружени от предварителна оценка на въздействието и ясен финансов анализ.

Според нея към внесените законопроекти не е приложен такъв анализ, поради което не може да се оцени в цялост ефектът от предлаганите промени. Министърът подчерта, че реформите в здравеопазването трябва да се правят цялостно, а не „на парче“, за да бъдат устойчиви.