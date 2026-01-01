/ iStock photos/Getty images

Силно земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано днес близо до град Те Анау на Южния остров на Нова Зеландия. Трусът разлюля сгради, а властите за кратко издадоха предупреждение за опасност от цунами, предаде Ройтерс.

Земетресението е станало в 21:14 ч. местно време (12:14 ч. българско време), а епицентърът му е бил на около 40 километра северно от Те Анау, който е основен изходен пункт за туристите, посещаващи района Фиордленд, съобщи Националната агенция за управление при извънредни ситуации на Нова Зеландия.

За момента няма данни за ранени или за щети.

Агенцията първоначално съобщи, магнитудът на земетресението е 6,3, след което го коригира на 5,9.

Въпреки че предупреждението за цунами беше отменено, Националната агенция заяви, че очаква крайбрежните райони да бъдат засегнати от „силни и необичайни течения и непредсказуеми вълни на брега“.

Тя призова хората да излязат от водата, да напуснат плажовете и да стоят далеч от пристанища, яхтени пристани и реки.

 

Елена Инджева/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят