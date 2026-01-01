Силно земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано днес близо до град Те Анау на Южния остров на Нова Зеландия. Трусът разлюля сгради, а властите за кратко издадоха предупреждение за опасност от цунами, предаде Ройтерс.
Земетресението е станало в 21:14 ч. местно време (12:14 ч. българско време), а епицентърът му е бил на около 40 километра северно от Те Анау, който е основен изходен пункт за туристите, посещаващи района Фиордленд, съобщи Националната агенция за управление при извънредни ситуации на Нова Зеландия.
🇳🇿🌍 M5.9 EARTHQUAKE STRIKES NEAR TE ANAU, NEW ZEALAND— Above The Norm News (@abovenormnews) July 16, 2026
A strong magnitude 5.9 earthquake struck about 42 km north-northwest of Te Anau at 9:14 pm local time.
The quake occurred at a depth of around 76 km and was felt across a wide area of New Zealand’s South Island.
There are… pic.twitter.com/zdMrw028Sb
За момента няма данни за ранени или за щети.
Агенцията първоначално съобщи, магнитудът на земетресението е 6,3, след което го коригира на 5,9.
A tsunami advisory was issued by authorities in New Zealand urging citizens to get to higher ground immediately following a magnitude 5.9 earthquake.— ABC News (@ABC) July 16, 2026
@ABC News' @MarcusMoore has the latest. https://t.co/yl9T5CRg3g pic.twitter.com/LMkiETm2FB
Въпреки че предупреждението за цунами беше отменено, Националната агенция заяви, че очаква крайбрежните райони да бъдат засегнати от „силни и необичайни течения и непредсказуеми вълни на брега“.
Major 5.9-magnitude earthquake strikes near New Zealand tourist hotspot triggering tsunami w...— Raw feed news (@Rawfeednews) July 16, 2026
A magnitude 5.9 earthquake struck New Zealand's South Island on Thursday, briefly prompting authorities to issue a tsunami warning.
Read more: https://t.co/dLAtBWHS4p pic.twitter.com/5cvR05snfe
Тя призова хората да излязат от водата, да напуснат плажовете и да стоят далеч от пристанища, яхтени пристани и реки.