Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов съобщиха, че са подали официален сигнал до OFAC – службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

За това двамата съобщиха в публикации в социалните мрежи.

„Днес, съвместно с колегата от ПГ на ДПС Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC – службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК“, написаха Анастасов и Стоянов.

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По думите им в сигнала е изложена информация относно поредица от действия на министъра, които според тях пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт.

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„Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес“, посочват още двамата депутати.