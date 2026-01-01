Четирима млади португалци са изчезнали по време на разходка с лодка във Велебитския канал на хърватското крайбрежие, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Младежите се издирват към момента, като е открита изоставена лодка, отговаряща на описанието.

Според разказ на очевидци четиримата приятели са наели надуваема лодка от къмпинг северно от град Сен. Междувременно се е разразила силна буря. Не е ясно какво се е случило с лодката и португалците след това.

Заради силния вятър и високите вълни, Националният център за търсене и спасяване в областния град Риека веднага е обявил акция по издирване в координация с пристанищните власти в Сен и Риека.

По време на търсенето край остров Кърк е намерен плаващ обект, който отговаря на описанието на наетата лодка.

Търсенето е затруднено от продължаващата буря с пориви на вятъра до 60 км/ч и вълни с височина от два метра. Изпратено е искане до бреговата охрана за ангажиране на самолет "Пилатус" (Pilatus PC-9), с който би бил възможен оглед на по-голяма територия от Велебитския канал.

В акцията се е включила и хърватската полиция, която претърсва сушата.

Велебитският канал се намира в Адриатическо море край бреговете на Хърватия. Разположен е в подножието на планинската верига Велебит и островите Паг, Раб, Голи остров, Първич и Кърк. Дълъг е около 121 километра, със средна ширина 3–4 km и дълбочина до 106 метра.