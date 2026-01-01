Столична община въвежда промени в организацията на наземния градски транспорт в североизточната част на София с пускането в експлоатация на новите метростанции до ж.к. „Левски“. Промените влизат в сила от 15 август 2026 г. и целят да подобрят връзките между крайните квартали, населените места в района и метрото.

От тази дата автобусните линии №117 от Бухово и №118 от с. Желява ще се движат по нов маршрут, който ще осигурява директна връзка с метростанция „Генерал Владимир Вазов“. След пътния възел на бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“ автобусите ще продължават по бул. „Владимир Вазов“, ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Летоструй“ до Автостанция „Изток“, като ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък.

За по-лесно ориентиране в транспортната мрежа Столична община променя и номерата на две автобусни линии. Линия №12 става №112, а линия №90 ще се движи с номер №115. Така автобусните линии, обслужващи район „Кремиковци“, ще бъдат обединени в обща номерация – №112, №115, №117, №118 и №119.

Промени ще има и в имената на спирките на наземния транспорт, разположени в близост до новите метростанции. Те ще бъдат преименувани така, че да съответстват на имената на метростанциите, което според Столична община ще улесни прекачването между автобусите и метрото.

Столична община

От 15 август част от междинните спирки по автобусните линии №112, №115, №117, №118 и №119, разположени по бул. „Ботевградско шосе“ след Околовръстния път и Северната скоростна тангента, ще бъдат със статут „по желание“. Автобусите ще спират на тях само ако пътник е подал предварително сигнал за слизане или ако на спирката има чакащи пътници.

От Столична община посочват, че с промените новите метростанции ще се превърнат в основни транспортни връзки за жителите на североизточните квартали на София, Бухово и Желява, като ще осигурят по-бърз достъп до метрото и по-удобни връзки с централната градска част и останалите райони на столицата.