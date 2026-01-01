Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на "Лукойл“ в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията и предотвратява риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на пресконференция в Бургас. Заедно с него бяха още особеният търговски управител на групата компании на "Лукойл“ в България Евгени Симеонов и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.

"Нашите партньори от Великобритания удължиха генералния лиценз, което позволява на рафинерията да продължава да работи“, каза Пулев.

По думите му удължаването не е само административна процедура. Без него рафинерията е щяла да изпита финансови и оперативни затруднения, които е можело да доведат до увеличения и шоково поскъпване на цените на горивата на дребно. Пулев посочи, че българското правителство е работило за предотвратяване на срив и дефицит на пазара на горива и за ограничаване на поскъпването за потребителите.

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Той припомни, че решението на Конституционния съд, с което измененията от 2025 г. в т.нар. закон "Лукойл“ са обявени за противоконституционни, е влязло в сила на 4 август. По думите му непосредствено след това е съществувал риск рафинерията да не отговаря на санкционните изисквания и режими, което е можело да доведе до затварянето ѝ и до срив в снабдяването с горива.

Този риск е бил предотвратен чрез синхрон между Министерския съвет и народните представители в парламента, каза министърът. По думите му удължаването на британския лиценз е постигнато благодарение на диалога и взаимодействието между правителството и особения търговски управител, както и на подкрепата на стратегическите партньори на България.

"Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз“, каза вицепремиерът. В отговор на въпрос на журналисти Пулев уточни, че удължаването на британския лиценз до края на октомври е свързано със започване на преговори за подновяване на лиценза с американските партньори на България.

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"Идеята е оттук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси“, каза той. Пулев посочи, че целта е да бъдат синхронизирани сроковете на дерогациите и лицензите между България, Великобритания и САЩ. Той каза още, че България е в постоянен диалог с партньорите си и че всяка седмица се обсъждат проблемите и належащите въпроси, за да няма изненади. Министърът посочи още, че в рамките на няколко дни е било необходимо да се стабилизира рафинерията и да се подсигури финансовото и оперативното състояние на дейността, за да има горива и бензиностанциите да работят.

"Това беше реален риск, буквално бензиностанциите да не работят и да няма достатъчно горива в тях“, каза той, като добави, че цените на горивата ще продължат да бъдат поносими и че правителството ще направи всичко възможно те да се върнат към историческите си нива при отсъствието на нови геополитически драми и шокове. На въпрос на журналисти за евентуални преговори за продажбата на активи на "Лукойл“ в България, Пулев каза, че рафинерията продължава да бъде формално руска собственост.

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"Има информация, че се водят някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори“, каза той и уточни, че българската страна не е активен участник в тези преговори и че те се водят на ниво холдинг. По думите на Пулев, ако бъде взето стратегическо решение от руските собственици и то бъде одобрено от стратегическите партньори на България и бъде взето решение за преговори на самостоятелна база за активите в България, българското правителство ще се съобрази с него.

Пулев подчерта, че към момента България действа по установения ред и трябва да уважава частната собственост и да защитава националния интерес и интереса на българските потребители.

Припомняме, че вчера вицепремиерът съобщи, че Великобритания е удължила до 29 октомври 2026 г. генералния лиценз за четирите дружества на „Лукойл“ в България по искане на българската страна. Целта е срокът на британския лиценз да бъде синхронизиран с този на разрешението, издадено от американската страна.