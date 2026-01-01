Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили през нощта 362 украински дрона, обяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

В сводката пише, че от 20:00 ч. (и българско време) вчера до 08:00 ч. днес са били свалени безпилотни летателни апарати над редица руски области, над анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Азовско море и Черно море.

Русия тази нощ е свалила 130 украински дрона

Украинските средства за противовъздушна отбрана са неутрализирали от 111 от 133-те ударни дрона, изпратени от Русия от снощи, обявиха, от своя страна, Военновъздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ.

Попадения са регистрирани на 15 места, а отломки от свалени безпилотни летателни апарати са паднали на 16 места. Нападението продължава, като няколко вражески дрона все още са в украинското въздушно пространство, се отбелязва в сводката, публикувана в Телеграм.

Русия и Украйна се атакуват една друга с безпилотни летателни апарати на практика всяка нощ - близо четири години и половина след началото на войната.