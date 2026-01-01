Край на любовта между Никола Цолов и Крисия? По информация на „България днес“ двамата са разделени от малко повече от седмица, а само дни след края на любовта им съдбата ги събира отново - при това в една и съща столична дискотека, предаде Gong.bg.

Романтика обаче този път няма - вместо рамо до рамо Никола и Крисия прекарват нощта на различни сепарета, с различни компании и почти без да обръщат внимание един на друг.

За момента не е ясно каква точно е причината за раздялата на двойката.

Преди по-малко от месец 22-годишната изпълнителка бе до Никола на едно от най-важните за него места - състезателната писта. На 18 юли гласовитата брюнетка бе в Белгия, за да подкрепя Българския лъв по време на поредния старт от шампионата на Формула 2.

Двамата обявиха официално връзката си през ноември 2025 година. Тогава публикуваха серия романтични кадри в социалните мрежи.