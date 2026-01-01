Проф. Николай Овчаров и инж. Александър Митушев, управител на Етнографския комплекс в Златоград, представиха един от новите експонати в Археолого-етнографския музей – златен пръстен печат на високопоставена византийска аристократка от XIV в.

Уникално откритие на Перперикон: Печат на най-влиятелната византийска императрица разкрива кореспонденция с България (СНИМКИ)

Според проф. Овчаров пръстенът е новата археологическа сензация от Източните Родопи след печата на императрица Ирина от Перперикон. Женските пръстени печати са доста по-редки, което прави новооткритият на севаста Мария Скулена толкова ценен извор, коментира проф. Овчаров. Според него самият факт, че тя имала право да подпечатва документи свидетелства за високата обществена позиция на севаста Мария Скулена.

Пръстенът е постъпил като дарение в регистрираната частна колекция на инж. Александър Митушев. Намерен е край Златоград в 4-5-километровия участък до границата с Гърция.

Модата на пръстените печати е от XIV век, донякъде западно влияние, обяснява проф. Овчаров. По думите му със сигурност се знае датировката, дори само по формата на надписа, че е от XIV век. В документ от Великата Лавра на Атон според проф. Овчаров през 1338 г. е споменат севаст Скулес, който очевидно е бил мъжът на Мария. Севаст Скулес е бил доста богат земевладелец от региона на Егейска Македония, уточнява археологът. На гръцки „севаст“ означава почетен, почитан, а през XIV век с тази титла са удостоявани средни служители на местно ниво, обясни проф. Овчаров.

По всички белези пръстенът е изработен в провинциално ателие във Византийската империя през периода на управлението на династията на Палеолозите, допълни проф. Овчаров.

Колекцията на Археолого-етнографския музей в Златоград се попълва от археологически експедиции, извършвани през годините, откупки и дарения, заяви инж. Александър Митушев. Той е основател на първия в Смолянска област частен музей, който представя Златоград и региона през различни исторически епохи. Проследява се общественото развитие на региона, има експонати от къснобронзовата епоха, тракийския период, Сревновековие, коментира инж. Митушев. По думите му в залите на музея има експозиции, които са и с образователна насоченост за най-малките посетители – учениците. Музеите – на Делю Войвода и Археолого-етнографският, са част от съхранената историческа памет на Златоград, коментира Александър Митушев.