Съоснователят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс призова законодателите във Вашингтон спешно да регулират развитието на изкуствения интелект. Това се случва само седмици след като ръководителите на някои от най-големите лаборатории за AI в САЩ се съгласиха, че темпото на технологичната надпревара трябва да бъде забавено.

„Никой не смята, че саморегулирането е достатъчно“, заяви Гейтс в интервю за предаването „Meet the Press“ по NBC News, предава Vesti.bg.

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На въпроса дали е необходимо приемането на федерално законодателство, той беше категоричен: „Абсолютно. Необходимо е правоприлагащите органи и политиците да се включат в дискусията за това как изглеждат предпазните мерки и мониторингът. И това трябва да бъде задължително. Ще създаде малко административни разходи за индустрията, но няма да забави драстично работата им.“

AI is powerful enough to kill a billion people if it falls into the wrong hands, Bill Gates has warned, as the Microsoft co-founder urged tougher government regulation of the technology. https://t.co/SJklZVxlcs https://t.co/SSM0v85S0S — Financial Times (@FT) September 25, 2026

Призивът идва след като главните изпълнителни директори на Anthropic и OpenAI признаха необходимостта от ограничаване на темпото. Повод за дебата станаха разкритията на бившия служител на Anthropic Джейкъб Коксън, който публично алармира: „Нито една от компаниите не действа отговорно. Те се надпреварват директно към самоусъвършенстващ се суперинтелект и залагат на карта живота ни. Хората, които разработват AI, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието.“

В интервюто си Бил Гейтс не омаловажи апокалиптичните сценарии, но призова обществеността да се фокусира върху съвсем реалните заплахи в настоящето.

„Изкуственият интелект със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които да причинят един милиард смъртни случая. Никога не е имало толкова мощно оръжие, колкото комбинацията от хора със зли намерения, използващи най-новите инструменти на AI“, подчерта той.

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Въпреки предупрежденията, политическите действия във Вашингтон забавят темпото си. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън отказа да свика извънредни заседания за гласуване на регулации, заявявайки, че Конгресът не трябва да бърза с мерки, които биха могли да навредят на националната сигурност.

В същото време директорът на Anthropic Дарио Амодей настоя за глобални правила, включително сътрудничество с Китай. Ръководителят на OpenAI Сам Алтман призова пред ООН за въвеждане на международни стандарти за контрол и задължителен човешки надзор. На противоположно мнение е основателят на Meta Марк Зукърбърг, според когото не е необходима обща координация в бранша, а всяка компания трябва самостоятелно да гарантира безопасността на продуктите си.

JUST IN: Bill Gates says AI is powerful enough to cause “a billion deaths” if misused by people with ill intent. pic.twitter.com/cvnl2DHSVO — Crypto India (@CryptooIndia) September 25, 2026

Докато федералното правителство се колебае, отделни американски щати вече предприемат действия. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм подписа заповед за създаване на експертен съвет за безопасност на AI, а подобни законодателни планове представиха и щатите Мериленд и Ню Йорк.

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Президентът на Microsoft Брад Смит също разкритикува сляпата надпревара между технологичните гиганти по време на сесия на ООН.

„Представете си за момент, че има само две големи компании в света, които произвеждат пътнически самолети. Ако знаете, че самолетът може да се разбие и да загинат хора, бихте ли казали: „Трябва да спечеля това състезание на всяка цена“? Или бихте поставили безопасността на пътниците пред победата? Това е фундаменталният въпрос днес“, заяви Смит.