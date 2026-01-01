Днес ще духа до умерен север-североизточен вятър, който в крайните източни райони временно ще бъде силен. Минималните температури ще са между 7° и 12°, по Черноморието до 16°, а максималните – между 17° и 22°. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 17°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време, като на места ще превалява дъжд. Вятърът ще е умерен, временно силен, от север-североизток. Максималните температури ще са между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

В планините също ще бъде облачно. Високите части ще са обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина на страната, а над 2000 метра ще има и снеговалежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

Какво време ни очаква през следващите дни

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще остане над източните и планинските райони, където на места ще превали. Повече валежи се очакват в крайните югоизточни райони, където вятърът ще бъде умерен от североизток.

В понеделник североизточният вятър в Източна България ще се усили. Облачността ще бъде предимно значителна, а на места в източната половина на страната и планинските райони ще има валежи от дъжд.

Съществена промяна в температурите не се очаква. Минималните ще са предимно между 7° и 12°, а максималните – между 17° и 22°.