Към момента европейското законодателство не задължава България след 2030 г. да премахне винетките за леките автомобили до 3,5 тона и да въведе тол таксуване според изминатото разстояние. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

Той отговори на въпрос на Петър Петров от парламентарната група на „Възраждане“ за политиката на министерството по отношение на преминаването от винетна към тол система за заплащане на ползването на автомагистралите.

Шишков уточни, че промяната, предвидена за март 2030 г., се отнася до тежкотоварните автомобили по трансевропейската пътна мрежа. За тях трябва да отпадне таксуването на база време, освен в изрично предвидените случаи.

„Към настоящия момент европейското законодателство не задължава България от 2030 г. да премахне винетките за леките автомобили и да ги замени с тол таксуване според изминатото разстояние“, посочи министърът.

По думите му европейската политика в областта на пътното таксуване се основава на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“. Целта е размерът на пътните такси да бъде все по-тясно свързан с реалното използване на инфраструктурата и въздействието на транспорта върху околната среда.

До 25 март 2027 г. Европейската комисия трябва да изготви оценка на ефективността и правилата за таксуване на леките автомобили. Едва след това могат да бъдат предложени промени в европейското законодателство.

Затова към момента в България няма решение за премахване на винетките след 2030 г. Няма и определена цена на километър, методика за изчисляване на таксата или конкретен обхват на пътната мрежа, върху която би се прилагала подобна система.

Как ще се плаща за „Хемус“ и пътя до Видин

Шишков коментира и изграждането на нови магистрали и тяхното финансиране. Той заяви, че автомагистрала „Хемус“ и трасето до Видин ще бъдат довършени с държавни средства, като очакванията са това да стане в рамките на 2,5 до 3 години.

За тези пътища ще продължи да се плаща чрез винетна система, увери регионалният министър.

По думите му са планирани около 1000 км нови трасета, сред които автомагистрала „Черно море“, участъци от Русе към Маказа, „Рила“, както и тунелът под Петрохан.

Според Шишков държавният бюджет не разполага с достатъчно средства за изграждането на всички тези обекти. По тази причина той посочи привличането на частен капитал чрез концесии като начин за финансиране на инфраструктурните проекти.

При концесионираните участъци моделът на заплащане ще се определя при сключването на договорите. Министърът увери, че няма да се допуска дублиране на плащания за едно и също преминаване.

Шишков заяви още, че приходите от винетки към момента не са достатъчни нито за мащабно ново строителство, нито за поддръжката на съществуващата пътна мрежа.

В началото на септември, по време на инспекция на строителните дейности по Околовръстното шосе на Пловдив, министърът заяви, че според европейска директива от 2030 г. пътищата ще бъдат платени. Тогава той посочи, че България трябва да осигури необходимата инфраструктура и да търси подходящи решения за финансирането ѝ, включително чрез концесии.