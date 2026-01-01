20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана, укрити в специално изграден тайник в резервоара на товарен автомобил, бяха задържани при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. По случая е задържан 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви.

Камионът с ремарке е пътувал транзитно от Западна Европа към Турция. На 25 септември той е спрян на изходящото трасе на граничния пункт, след като екипите на двете институции вече са го наблюдавали в рамките на разследване за наркотрафик.

Подробности по случая бяха представени на брифинг на граничния пункт от заместник-директора на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, заместник-директора на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и окръжния прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Проследяване, рентген и тайник в резервоара

По думите на старши комисар Дарин Костов операцията е резултат от няколкодневно наблюдение на група хора, за които има данни, че са свързани с канал за трафик на наркотици.

„Преди няколко дни наблюдавахме група лица, за които има данни, че се занимават с такъв канал за трафик на наркотици“, каза той.

Разследващите получили информация, че за укриването на дрогата се използват специално изградени тайници в превозните средства. Камионът е проследен до момента, в който се насочил към турската граница, а митническите екипи вече го очаквали на пункта.

„Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенция „Митници“ го прихванаха. Количеството беше във въпросния тайник“, обясни Костов.

При проверката автомобилът е бил сканиран с рентгенова апаратура, която отчела необичайна плътност във външния резервоар на влекача.

Агенция „Митници“

41 пакета, скрити зад оловна защита

При последвалата щателна митническа проверка инспекторите установили, че вътрешността на резервоара е запълнена с два вида пакети. След демонтирането и разрязването му били открити общо 41 пакета – 24 вакуумирани пакета със зелена тревиста маса и 17 правоъгълни пакета, увити с тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество.

Полевите наркотестове показали, че тревистата маса е марихуана, а прахообразното вещество – кокаин.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов съобщи, че общото количество на задържаната дрога е 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана.

По цени за нуждите на съдопроизводството стойността на наркотиците надхвърля 2,2 милиона евро.

За да избегнат разкриването им, пакетите са били покрити със специална оловна обвивка, предназначена да затрудни контролните проверки.

Разследването продължава

Според старши комисар Костов задържането е резултат от поредица разследвания на ГДБОП срещу групи, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества през територията на България.

Агенция „Митници“

Полицейските действия продължават и в момента, като се извършват проверки и претърсвания на адреси в различни части на страната.

40-годишният шофьор вече е привлечен като обвиняем за контрабанда на наркотични вещества по член 242 от Наказателния кодекс. За това престъпление законът предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода и глоба до 200 000 лева.

С постановление на прокуратурата мъжът е задържан за срок до 72 часа, а предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.