Турското министерство на здравеопазването се очаква през октомври да внесе за гласуване в парламента нов проектозакон за ограничаване на тютюнопушенето. Сред предложенията е пълна забрана за продажба и употреба на тютюневи изделия от хора, родени след 1 януари 2015 г., съобщава сайтът „Хаберлер“.

Проектът е част от плановете на турските власти за ограничаване на употребата на тютюневи изделия в страната. Текстовете са разпространени от неправителствената организация „Зелен полумесец“ (Yeşilay), за да бъдат проучени обществените нагласи към предлаганите мерки.

Сред предложенията е и пълна забрана за пушене на открито в ресторанти и кафенета, паркове, пред обществени сгради, хотели и институции. Изключение ще има за специално обособените зони за пушачи.

Проектозаконът предвижда още въвеждането на система за проверка на възрастта при закупуване на тютюневи изделия чрез представяне на лична карта. Предлага се и пълна забрана за продажба на всички видове слим цигари в Турция.

Плановете са свързани и с по-дългосрочна визия за пълна забрана на производството и продажбата на тютюневи изделия в страната след 2040 г.

Как реагират хората

Според данни на „Зеления полумесец“ 90% от участниците в тяхно проучване за обществените нагласи са заявили пълна подкрепа за предложените мерки.

Организацията посочва, че дори сред пушачите, участвали в проучването, подкрепата за мерките е над 60%.

Колко хора пушат в Турция

По последни данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) към 2022 г. 28,3% от турците над 15-годишна възраст, или около 19 милиона души, са посочили, че употребяват тютюневи изделия всеки ден.

Предстои проектозаконът да бъде внесен за обсъждане и гласуване в турския парламент.