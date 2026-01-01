Софийската градска прокуратура (СГП) предаде на съд шестима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за каналджийство. Според прокуратурата групата е действала в България и чужбина и е била създадена с цел печалба от незаконно превеждане и подпомагане на мигранти, съобщиха от обвинението.

По данни на обвинението престъпната група е действала от лятото на 2017 г. до 1 април 2022 г.

Един от участниците – сирийски гражданин с бежански статут, отговарял за набирането на мигранти и организирането на превоза им през България към Германия.

Останалите членове на групата имали различни задачи – поемали пристигащите от Турция мигранти, осигурявали им настаняване и храна, както и транспортирането им през Сърбия и Румъния към Германия. За целта били използвани бусове, камиони и други превозни средства.

Според прокуратурата участниците комуникирали помежду си чрез мобилни приложения. В България използвали български телефонни номера, а в Турция – иракски.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за незаконното превеждане на 11 души през границата от България към Румъния. Петима от тях били деца под 16-годишна възраст. Според обвинението той действал заедно с още двама души.

Разследването е извършено от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под ръководството и надзора на СГП.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.