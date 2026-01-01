Достъпът на деца под 14 години до социалните мрежи може да бъде забранен в Румъния, а за деца над тази възраст може да се изисква съгласие и контрол от родителите, според проектозакон, обявен днес от първия заместник-председател на Социалдемократическата партия (СДП) Богдан Иван, съобщава телевизия Диджи 24.

Инициативата идва след нападение с нож в училище в северния град Бистрица днес, при което учителка и ученик бяха ранени от 13-годишен младеж, отбелязва телевизията.

"Това, което се случи в Бистрица, където една учителка и един ученик бяха намушкани от малолетен, трябва да бъде алармен сигнал за цялото общество. (…) Не е необходимо да се случи нещастие, за да постави законът ясни граници на социалните платформи. Отвъд сериозността на този случай, имаме проблем, който не можем повече да игнорираме: децата имат достъп до дигитален свят, създаден така че да прикове вниманието им, но недостатъчно регламентиран, за да защити сигурността им", заяви той.

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Иван подчерта, че "платформите печелят милиарди от вниманието на потребителите и не е приемливо отговорността за последиците върху малолетните да остава изключителна задача на родителите и учителите".

Обявеният от него проектозакон предвижда забрана без изключения на достъпа за деца под 14 години до социални мрежи. За проверка на възрастта създаването на профили трябва да бъде позволено само на базата на документ за самоличност. За младежите над 14 години достъпът до платформите ще зависи от съгласието на родителите и съществуването на задължителни и ефективни механизми за родителски контрол, се посочва в проекта.

Друга предвидена мярка е забрана на непоискани лични съобщения, изпращани от пълнолетни до малолетни или непълнолетни. Дигиталните платформи ще имат задължението за предотвратяване и намеса при подобни ситуации.

Богдан Иван посочи, че новите правила трябва да включват реални механизми за проверка на възрастта, но и гаранции за защита на личните данни. Той същевременно поиска санкции за компаниите, които не спазват законовите разпоредби, като предупреди, че при липса на санкции мерките ще останат без ефект. Първият заместник-председател на СДП призова парламентаристите от всички политически формации да подкрепят инициативата.

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"И ако се налага да променим и европейското законодателство, ще го направим. Не предлагаме цензура. Предлагаме свободата в дигиталната среда да бъде придружена от отговорност, а защитата на децата да бъде по-важна от търговските интереси на платформите. Румъния не може да чака следващата трагедия", подчерта той.

Съобщението идва след инцидент тази сутрин, при който ученик от седми клас в училище в Бистрица намушка с нож учителка и друг ученик. Според местни медии предполагаемият нападател е публикувал редица съобщения, включително и видео, в социалните мрежи преди нападението. "Подготвях това от 8 месеца! Ще се видим във Валхала! Правя го! Идея си нямате колко съм опасен!", цитира думите на момчето от видеото телевизия Диджи 24.

Според първоначалната хипотеза на разследването целта на нападението е бил индийски ученик, осиновен от румънско семейство, посочва телевизията. Детето учело в класа, в който преподавала пострадалата 28-годишна учителка по математика, която се опитала да спре нападателя. При нападението е било ранено и 12-годишно момче от същия клас, което се опитало да помогне на учителката. Нападението е заснето от охранителните камери в коридора на училището.