Скален манастир с вековна история, дворец на румънска кралица и красиви градини очакват Мариана и Любо в новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. В предпоследния си ден от приключението двойката се насочва към Българското Черноморие, където ще открият приказни гледки и ще създадат нови незабравими спомени.

Един от най-забележителните скални манастири по българското крайбрежие ще върне приключенците в Средновековието. Изсечен в отвесна скала над Златни пясъци, той е подслонявал монаси отшелници още от времето на Второто българско царство. Около обителта и до днес има два неизяснени въпроса – какво средновековното й име и кой е последният монах, за когото и до днес се разказват легенди? Скрит скален параклис, запазени стенописи и каменни катакомби са сред нещата, които ще впечатлят Мариана и Любо.

Свобода на колела

Пътят им продължава към Балчик и „Тихото гнездо“ – лятната резиденция, която румънската кралица Мария издига, пленена от красотата на балчишкия бряг. Двамата приключенци ще научат колко важно е било за нея сградите се вписват в природата и защо владетелката е търсела тук покой и уединение. В ботаническата градина в града ги очаква откритие, което ще ги остави без дъх.

NOVA

С все по-ограничен бюджет Любо и Мариана поемат към последната си спирка за деня – нос Калиакра. Тясната скалиста ивица, издадена в морето, някога е била крепост. Днес е природен резерват, а около нея се носят едни от най-известните предания по северния бряг – за гордост, храброст и саможертва. Пътуването им вече е към своя край, а Любо подготвя нещо специално за Мариана. Ще им стигнат ли средствата? И колко печата ще съберат в края на приключението им?

Свобода на колела