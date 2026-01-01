Близо 2600 опаковки с контрабанден сексуален стимулант задържаха митническите служители на Митнически пункт „Калотина“. Нелегалната стока е открита при проверка на лек автомобил с чужда регистрация, пътуващ от Турция за Германия.

Случаят е от 19 ноември 2026 г. Автомобилът пристигнал на граничния пункт на изходящо трасе от страната. При влизането си в зоната за митнически контрол водачът заявил, че превозва единствено лични вещи и няма нищо за деклариране.

При последвалата митническа проверка инспекторите открили в багажника и на задната седалка общо 18 кашона. В тях имало по 12 кутии с отделни дози от хранителна добавка с търговска марка на билков стимулант за повишаване на енергията.

Установени са общо 2592 сашета със сексуален стимулант, които са били пренасяни без необходимите документи.

Контрабандната стока е задържана. По случая ще бъде образувано административнонаказателно производство, съобщиха от Агенция „Митници“.