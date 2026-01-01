Граждани протестират в София в подкрепа на родителите, майките и децата, и за правата на хората с увреждания. Протестът е под надслов „За достойнство, права и справедливост“ и е организиран от сдружение „Достойнство 2023“ и гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“.

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Протестът е заявен в Столичната община и на място има полицейско присъствие. Гражданите настояват за увеличение и ежегодна индексация на детските надбавки, реална защита на бременните жени на работното място, премахване на задължението за съхраняване на касови бележки пет години за новите данъчни облекчения за извънкласна дейност, втората година от майчинството да бъде 70% от брутния осигурителен доход с гарантиран минимум и ежегодна индексация, 100% обезщетение при връщане на работа и повече подкрепа за студентското майчинство.

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Във връзка с правата на хората с увреждания техните искания са реална реформа в ТЕЛК, справедливи промени в Закона за здравето и ежегодна индексация на месечните помощи за деца с трайни увреждания по швейцарското правило.

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Искаме да обмислят всичките проектозакони и да не решават всичко "скрито-покрито", каза един от организаторите на протеста Ваня Кирилова-Дунгарова от сдружение “Достойнство 2023”.

"Управляващите трябва да извикат представителите на организациите и да видят реално проблемите на хората, защото ние не сме статистика", допълни Дунгарова. Тя засегна и проблемите, които имат протестиращите с промените в Закона за личната помощ и предлаганите промени в Закона за здравето.

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Според организаторите през 2026 г. за механизма „Лична помощ“ са планирани 880,8 млн. евро, докато в проекта на бюджета за 2027 г. са предвидени 777,2 млн. евро. Това представлява намаление със 103,6 млн. евро спрямо предходната година.

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Организаторите допълниха, че в мотивите към бюджетната прогноза Министерството на финансите залага очакван ефект от 228,3 млн. евро намаление на разходите чрез промени в механизмите за оценка и контрол при определяне на правото на достъп до лична помощ.