Подкрепа в размер на 110 млн. евро ще бъде предоставена на микро-, малки и средни предприятия в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил по нова процедура, финансирана от Фонда за справедлив преход. Тя е одобрена на 12-ото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., проведено в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Очаква се подкрепа да получат най-малко 180 предприятия, а реализираните инвестиции да доведат до разкриването на над 250 нови работни места.

Най-голям ресурс - 80,2 млн. евро, е предвиден за област Стара Загора и прилежащите общини. За област Кюстендил са осигурени 17,3 млн. евро, а за област Перник - 12,5 млн. евро. В обхвата на процедурата попадат и десет прилежащи общини - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

В съобщението се посочва, че предприятията ще могат да кандидатстват за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, внедряване на специализиран софтуер, строително-монтажни работи, обучение и преквалификация на персонала. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще бъде 50 000 евро, а максималният - 300 000 евро за микро- и малки предприятия и 500 000 евро за средни предприятия.

„Очакваме да отворим процедурата за кандидатстване до края на годината“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която председателства заседанието. Тя отбеляза, че средствата са запазени след прекратяването на предходната процедура заради установени нарушения, благодарение на предприетите действия и сътрудничеството с Европейската комисия.

От ведомството допълват, че по време на заседанието е отчетено и изпълнението на финансовата цел за 2026 г. по Приоритет 4 „Справедлив преход“, като е предотвратен рискът от загуба на европейски средства.

Договорените средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. вече надхвърлят 3 млрд. евро, или 92,5 процента от бюджета ѝ. Разплатените средства към бенефициентите са 826 млн. евро, което представлява 25 процента от бюджета на програмата.

От МРРБ отбелязват още, че по Приоритет 4 „Справедлив преход“, с бюджет от 1,4 млрд. евро, са сключени 463 договора по обявените 11 процедури. До края на годината се предвижда да бъде осигурена и подкрепа от 30 млн. евро за създаването на полеви център за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение в района на Стара Загора.

В началото на месеца заместник-министър Десислава Георгиева съобщи, че е запазен целият финансов ресурс за изпълнение на проекти по Фонда за справедлив преход в трите региона – Перник, Кюстендил и Стара Загора. Изпълнена е и финансовата цел по фонда чрез инструмента NextGenerationEU към ноември 2026 г. Към момента са договорени 1,386 млрд. евро за справедливия преход на въглищните региони в България, или 98,5 процента от бюджета на Приоритет 4 „Справедлив преход“ на програмата.