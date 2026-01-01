През изминалата нощ екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община са реагирали на общо 86 сигнала за различни щети и опасни ситуации в София, съобщиха от Общината след снощната буря.

Сред тях са паднали дървета на пътни платна и върху автомобили, дървета, засегнали електрическата мрежа, паднали ламарини от жилищни сгради, повредени огради на строителни обекти, опасни фасади и навеси, проблеми със светофари и билбордове, както и преместени контейнери за отпадъци.



Общо седем екипа са на терен, правят се и обходи.

През нощта и сутринта на 19 ноември Общината е реагирала на сигнали за 28 паднали дървета и 20 опасни строителни обекта.