Комисията по политиките за българите извън страната в Народното събрание подкрепи на първо гласуване проектобюджета за 2027 г. с шест гласа „За“ и четири „Против“. Решението беше взето на заседание на 19 ноември.

По време на обсъждането представители на финансовото, образователното и външното министерство, както и на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ), представиха планираните средства и дейности за следващата година.

Според Министерството на финансите дефицитът през 2027 г. се очаква да бъде 3,5% от БВП, а държавният дълг да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП. Предвидено е увеличение с 5% на разходите за персонал в бюджетната сфера и със 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти.

Повече средства за българските общности зад граница

От Министерството на образованието съобщиха, че финансирането за дейности, свързани с българските общности в чужбина, ще бъде увеличено с 850 хил. евро. От тях 500 хил. евро са предназначени за филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Тараклия, Молдова.

За българските неделни училища зад граница са предвидени над 9,15 млн. евро, като общият бюджет на програмата „Образование на българите в чужбина“ е близо 13,9 млн. евро.

Министерството на външните работи планира допълнителни 250 хил. евро за подкрепа на организации на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова, както и на граждани на Северна Македония с българско самосъзнание.

Директорът на ИАБЧ Райна Манджукова поиска още 100 хил. евро за по-мащабни инициативи на българите зад граница. Тя посочи, че бюджетът на агенцията за 2027 г. е 840 хил. евро, и призова за създаване на постоянна национална програма за финансиране на българските културни организации и медии в чужбина.

Депутати настояват за по-голяма подкрепа

По време на дискусията представители на „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ заявиха, че няма да подкрепят проектобюджета. Сред критиките бяха недостатъчните средства за образованието и неделните училища, както и ограниченото финансиране за ИАБЧ.

Председателят на комисията Ангел Георгиев открои увеличението на средствата за образованието на българите в чужбина и за филиала в Тараклия, но посочи, че липсва ясно обособено финансиране за българските медии зад граница.

Необходимостта от дългосрочна държавна подкрепа за тези медии беше подчертана и от главния редактор на британската платформа „Е-Vesti“ Струмен Паунов. Той подкрепи предложението за постоянна програма за финансиране и призова тя да се превърне в трайна държавна политика.