Интензивна въздушна активност на НАТО и съюзническите сили е регистрирана над Черноморския регион. Разузнавателни самолети, платформи за ранно предупреждение, морски патрулни машини и самолети за дозареждане във въздуха са изпълнявали мисии по източния фланг на Алианса, съобщават специализираното издание за проследяване на военната авиация „Италмилрадар“.

Сред засечените въздухоплавателни средства има машини на Италия, Франция, Великобритания, САЩ, Турция и НАТО.

Радев: И аз искам да унищожаваме дроновете, но към момента няма как

В западната част на Черно море е изпълнявал мисия италианският Gulfstream E.550 CAEW – самолет за въздушно ранно предупреждение и управление, оборудван със системи за наблюдение на големи разстояния и координация на военни операции.

Френските военновъздушни сили са участвали с разузнавателния Beechcraft 350ER ALSR Vador, предназначен за събиране на информация и наблюдение. Над Черно море е действал и безпилотният разузнавателен апарат на НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, който може да извършва продължителни мисии на голяма височина и да наблюдава обширни територии.

Американското присъствие е било представено от морския патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon на Военноморските сили на САЩ, използван за наблюдение на морските пространства и борба с подводници. Турските военновъздушни сили са участвали със самолет Boeing E-7T за ранно предупреждение и контрол.

По данни на FlightRadar24 от Варна е излетял и самолет на Военноморските сили на САЩ, който впоследствие е изчезнал от радарите.

Три самолета за дозареждане във въздуха

Особено активни са били и въздушните цистерни. Проследени са три самолета за дозареждане – британски Airbus KC3 Voyager, Airbus A330 MRTT на НАТО и френски Airbus A330 MRTT.

Маршрутите им са преминавали над Румъния и западната част на Черно море. Тези машини осигуряват възможност на разузнавателните самолети, платформите за ранно предупреждение и изтребителите да удължават престоя си във въздуха и да изпълняват по-продължителни операции.

Наред с идентифицираните въздухоплавателни средства е регистрирана и допълнителна активност на изтребители в по-широкия оперативен район. Част от тях не са могли да бъдат независимо проследени чрез публично достъпните системи.

Според „Италмилрадар“ реалният мащаб на въздушните операции вероятно е бил по-голям от този, който показват наличните данни.

Едновременното присъствие на разузнавателни платформи, самолети за ранно предупреждение, морски патрулни машини и въздушни цистерни подчертава стратегическото значение на Черно море за наблюдението и военните операции на НАТО по източния фланг на Алианса.