Мултимедия с живописни гледки от България посреща още на входа посетителите на есенното Международно туристическо изложение в Букурещ. Събитието бе открито днес в най-големия изложбен център в румънската столица Ромекспо.

Богата украса с живи цветя откроява щанда на страната ни и тази година. България е представена на площ от 220 кв.м. от двадесет фирми и общини, сред които Варна, Банско, Велико Търново, Стара Загора, Ловеч и Сандански.

Още в първите часове на събитието хора от различи държави и с различни професии се отбиха, за да се полюбуват на аромата на розите, да разгледат снимки от Несебър, Перперикон и Рилския манастир, да опитат българско вино от изба „Бонония Естейт“, да проучат сезонните оферти, пакетите за зимните празници и да направят ранни резервации за ваканции през 2027 г. Най-ранобудните посетители получиха и специален подарък родно производство - крем с лавандула и мед.

Мнозина разгърнаха с интерес пътеводителя за къмпинг туризъм и този с винените маршрути в България и се интересуваха от културно-историческите маршрути и възможностите за спа и балнео ваканция, които предлага страната ни. Тази година почти всички информационни материали на щанда ни са преведени и на румънски език, видя на място кореспондентът на БТА в Румъния.

Заместник-министърът на туризма на България Мариела Модева и посланикът на България в Румъния Радко Влайков, придружени от ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси към посолството ни в Румъния Ивайло Маринов, направиха обиколка на щанда и разговаряха с всеки един от съизложителите, за да обсъдят начините и възможностите за привличане на повече румънски туристи у нас.

„Красота, красота“, възкликна министърът на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма на Румъния Даниел-Каталин Замфир, минавайки покрай щанда ни с делегация официални гости. Заместник-министър Модева му подари реплика на фиала от Рогозенското съкровище. Алин Бурча – съветник на министъра на икономиката, предприемачеството, цифровизацията и туризма на Румъния, също дойде да уважи страната ни.

„Специално дойдох да си направя снимки на щанда ви, който е най-красивият. Бил съм само в Балчик, но искам да науча още за България“, сподели за БТА Харалд Сусани от Трансилвания, пременен като рицар. Той привлече вниманието на българите, румънците и чуждестранните гости, когато започна да тръби с волски рог.

В атракция за всички се превърна и туристическият гид Кристиан Каланьос. Той обикаляше със средновековен костюм и бойна брадва и промотираше възможностите за туризъм в Алба Юлия.

„Можем да ви пременим като исторически герои, да ви заведем до крепостта Алба Каролина, да ви качим на каяк. При нас има възможности за каньонинг, но имаме и манастири. Между другото, все повече българи, макар и възрастни, на над 65 години, ни посещават, най-вече заради манастирите“, разказа Кристиан за БТА.

В първия ден от 54-о издание на туристическото изложение не липсваха румънска жива музика и танци, демонстрации на местни занаяти и деликатеси и елементи с виртуална реалност.

Най-голяма атракция за най-малките посетители бяха Снежанка, която правеше пуканки и захарен памук, и огромният плюшен мечок, който обикаляше за фотосесии.

Любителите на автомобили пък бяха привлечени от Форд Тъндърбърд кабриолет (Ford Thunderbird Convertible) от 1960 г., използван като декоративен елемент от един от румънските туроператори. Ретро кабриолетът създаваше ваканционна и екзотична атмосфера, свързана с дестинации като Карибите и Куба. Колата насочваше вниманието към новите директни полети на компанията до Доминиканската република и Мексико (Канкун), както и към томбола за самолетни билети.

Общо 110 компании от 9 държави (Румъния, България, Гърция, Италия, Израел, Малта, Полша, Словакия и Палестина) са представени на това изложение на площ от над 8200 кв. м.

Графикът за посещения на изложението е от четвъртък до събота от 10:00 до 18:00 ч. местно (и българско) време и в неделя от 10:00 до 16:00 часа. Входният билет струва 20 леи (4 евро).