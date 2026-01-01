Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие секторен анализ на цялостния процес по управление и оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. В него регулаторът препоръчва спешна цялостна реформа на модела, по който секторът функционира, като отправя шест препоръки към изпълнителната власт за подобряване на конкурентната среда, по-голяма прозрачност и по-ефективен контрол върху дейностите и средствата, съобщиха от Комисията.

Производството по секторния анализ е образувано по сигнал, в който се съдържат твърдения за едновременно увеличение между осем и десет пъти на възнагражденията на организациите по оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, напомнят от КЗК.

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Комисията констатира, че сигналът със съмнения за картел е широко разгласен в публичното пространство. Предварителното публично оповестяване на сигнали за забранени споразумения съществено затруднява събирането на преки доказателства за наличието на картел. Картелите са забранени споразумения между конкуренти на пазара, чието разкриване е изключително трудно, тъй като участниците се стремят да запазят в тайна подобно поведение. Най-ефективният инструмент, с който КЗК разполага при тези разследвания, са внезапните проверки на място, при които ефектът на изненадата е от ключово значение за предотвратяване на укриването, унищожаването или манипулирането на доказателства. Затова Комисията системно апелира към институциите и организациите, които я сезират, да запазват пълна конфиденциалност на сигналите, за да не се компрометира ефективността на разследванията.

С оглед на мащаба на ценовите изменения и сложните пазарни взаимоотношения Комисията извърши задълбочен анализ на структурата и функционирането на сектора. Проучването обхваща периода от 2018 г. досега и включва информация от над 80 въпросника, изпратени до участници на пазара, държавни институции и браншови организации. КЗК изиска информация и за същественото увеличение на възнагражденията през периода май - септември 2025 г., както и за факторите, определящи ценообразуването при различните категории електронни отпадъци.

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Събраната информация разкрива системни проблеми и натрупани пазарни изкривявания, които обосновават спешна необходимост от преструктуриране на действащия модел, така че финансовата отчетност, фактическото изпълнение на екологичните цели и конкурентните условия на пазара да бъдат оценявани в тяхната взаимна обусловеност и цялост. Реформата следва да осигури ясно разпределение на отговорностите по цялата верига от пускането на оборудването до неговото оползотворяване, ефективен контрол, цифрова проследимост на процесите и условия за ефективна конкуренция.

Хибриден модел с централизирано събиране и разпределение на средствата би позволил общо планиране на финансовия ресурс и насочването му към действително постигнати резултати при запазване на конкуренцията между организациите по оползотворяване. Евентуалното преминаване към изцяло централизиран модел (единна национална колективна система) изисква извършването на отделен, задълбочен анализ на ползите от мащаба, ефективността на разходния контрол и негативите от пълната загуба на право на избор за задължените лица.

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Наред с цялостната реформа на действащия модел Комисията препоръчва въвеждане на независим механизъм за пазарна координация, осъществяване на ефективен и всеобхватен контрол върху всички законово предвидени задължения по веригата, дигитализация на процесите и проследимост на потоците от електронни отпадъци, осигуряване на публична отчетност на организациите по оползотворяване и прозрачност относно ролята на ПУДООС, както и мерки за повишаване на информираността и прозрачността в сектора.

Изводите и препоръките на КЗК са изпратени до Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите, общините, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция по приходите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Агенция „Митници“. Съгласно Закона за защита на конкуренцията институциите следва в тримесечен срок да информират КЗК какви конкретни мерки ще предприемат за подобряване на конкурентната среда, както и в какви срокове ще ги изпълнят.

В началото на септември правителството прие промени, с които се намаляват продуктовите такси за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Това става с нови текстове в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. С приетото намаляване на продуктовите такси не се променят екологичните изисквания и нормативно заложените екологични цели, посочиха тогава от пресслужбата на кабинета.