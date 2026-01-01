Пускам сигнал до прокуратурата и и.ф. главен прокурор във връзка с фалшифицираните данни за инфлацията и държавния бюджет, за които свидетелства Симеон Дянков, председател на фискалния съвет, и за които излязоха данни от Евростат. Очевидно е, че има документна измама, каза на бриифнг в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

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Той посочи, че сигналът е за извършена поредица от свързани престъпления в Министерството на финансите, Министерския съвет, Националния статистически институт и Българската народна банка.

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Ако не бъде взето политическо решение, а такова на базата на закона, би следвало влизането на България в eврозоната да бъде обявено за незаконно. Не може едно незаконно действие да доведе до законни последици, заяви Костадинов.