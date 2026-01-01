Мъж е паднал днес от Бялата кула в Солун – една от най-известните забележителности на втория по големина град в Гърция, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров, позовавайки се на обществената телевизия ЕРТ и полицията.
Инцидентът е станал около 11:35 ч. местно време. На място незабавно са изпратени линейка на гръцката служба за спешна медицинска помощ и полицейски екипи.
Θεσσαλονίκη / Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο - Συναγερμός στις Αρχές Παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό https://t.co/Yqnmpabdwf
Θεσσαλονίκη / Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο - Συναγερμός στις Αρχές Παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό https://t.co/Yqnmpabdwf— Η ΑΥΓΗ (@AvgiOnline) November 19, 2026
По информация на спешната помощ той е транспортиран към болница в Солун. Не се съобщава информация за състоянието му и самоличността му.
Причините и обстоятелствата около инцидента все още не са изяснени, съобщи ЕРТ