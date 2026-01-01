Участниците в сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От полицията уточняват, че са установени самоличностите както на пострадалата, така и на всички участници във видеозаписите, разпространени в социалните мрежи. След самосезиране на СДВР незабавно е образувано досъдебно производство, което впоследствие е преобразувано в следствено дело.

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните институции за закрила на детето. С участниците в случая и техните родители се провеждат разговори.

Разследването продължава, като се извършват необходимите действия за изясняване на всички обстоятелства около посегателството.

Междувременно от Министерството на труда и социалната политика излязоха с позиция, в която категорично осъдиха сексуалното насилие над деца. От ведомството определиха подобни действия като едно от най-тежките нарушения на правата на детето и подчертаха, че те са абсолютно недопустими.

Сигнал за блудствени действия с непълнолетното момиче е постъпил и в Държавната агенция за закрила на детето. Оттам незабавно са сезирали Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР с искане видеоклиповете, съдържащи насилие, да бъдат премахнати от интернет пространството.

За случая е уведомена и Софийската районна прокуратура. От агенцията са настояли разследването да се провежда в щадяща за детето среда, като бъдат предприети мерки за предотвратяване на повторната виктимизация на пострадалата.

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика и Държавната агенция за закрила на детето работят съвместно с разследващите органи. Предстои заседание на координационния механизъм при насилие над деца, на което ще бъдат обсъдени мерките за подкрепа на момичето и неговото семейство, както и действията спрямо извършителите.

Вчера стана ясно, че СДВР се е самосезирала след разпространението на видеоклипове в чат приложение, на които се виждат блудствени действия с 15-годишното момиче.

Главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР, съобщи, че става въпрос за група младежи, сред които има и непълнолетни. По думите му всички участници са установени и разпитани, а разследващите полагат усилия да не допуснат допълнително травмиране на пострадалото дете.