Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира след разпространението на видеоклипове в чат приложение, на които се виждат блудствени действия с 15-годишно момиче.

Всички участници във видеозаписите са установени и разпитани. С тях са проведени беседи в присъствието на родителите им. Момичето също е установено и разпитано, като му е осигурена психологическа подкрепа.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на прокуратурата.

„Това са компания, има сред тях непълнолетни, които извършват блудствени действия с непълнолетно момиче“, заяви главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР.

Той уточни, че всички лица от клипа са установени, а разследващите се стремят да избегнат допълнителното травмиране на пострадалото дете.

Според Попов вероятната цел на разпространението на записите е придобиване на популярност в социалните мрежи от страна на публикувалите ги.