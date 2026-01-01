Вечният въпрос къде храната е по-евтина – в България или в Гърция – отново е на дневен ред след влизането ни в еврозоната и на фона на инфлацията. След засиления интерес на българите към гръцките супермаркети близо до границата, проверка на NOVA показа какви са цените и на традиционния четвъртъчен фермерски пазар в гръцкото градче Сидерокастро, на 40 километра от Сандански.

Всеки четвъртък главната централна улица на Сидерокастро се затваря за автомобили, а на тяхно място застават сергии с дрехи, храни, пособия и продукция на местни производители. Част от българските клиенти там са категорични, че пазаруването излиза по-изгодно.

„Цените са малко по-добри. Не са като в България. Особено цената на мандарината, цената на портокала, цената на лимона. За 5 кила мандарини – за 4 евро ще ги вземеш. Лимоните са горе-долу, малко по-скъпички, но и те се ядват. Така че цените са много по-изгодни, отколкото в България. Цената на рибата също е евтина, даже има и на промоция. Докато при нас в България си ни лющят, и то яката”, коментира български купувач.

Друг наш сънародник допълва, че разстоянието от 40 километра прави пътуването изгодно: „До Сандански са 40 км, значи много по-на сметка е да дойдеш на пазар в Сидерокастро. Има много промоции, които са истински. В Сандански пазарът е по-скъп от тук. Качеството е различно. Тук качеството е много по-добро”.

Местните търговци също отбелязват добрите отношения с българските клиенти. „Можем да кажем, че българите, щом са тук, значи са щастливи, значи им харесва. А ние, освен пазаруването, ги имаме и като приятели. Те не само пазаруват, ние не ги виждаме само като пари, виждаме ги и като приятели преди всичко”, казва продавач на пазара, където цените на килограм са 3,50 евро за пиле, 8,50 евро за филета, 4,50 евро за бутчета и 2,50 евро за крила.

Не всички българи обаче остават доволни от сметката в южната ни съседка. „В Сандански на пазара има по-малки цени. Домати има за 1,20 евро. А тук някои неща са по-евтини – боб си купих за 3 евро. Месото е на нашите цени. Тук има 7 евро, филе даже. Рибата също е много скъпа, в България също. Зеленчукът държи много голяма цена. А колко е истински, не знам. Може би е химия. Кестенът е много скъп, мандарината също”, споделя друг посетител.