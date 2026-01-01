Два поразени търговски кораба продължават да дрейфат в изключителната икономическа зона на България, югоизточно от нос Калиакра, докато носовата част на трети кораб окончателно потъна край северното българско Черноморие.
Газовозът GAS HUSKY (IMO 9507764) и корабът за генерални товари BETUL 8 (IMO 8817198) все още са на повърхността, съобщава специализираният морски портал Maritime.bg.
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Местоположението на двата кораба е установено от Военновъздушните и Военноморските сили на България. Издадени са нови навигационни предупреждения, които информират преминаващите плавателни съдове за позициите им, предава Maritime.bg.
Търговски кораби, преминали през района, също са докладвали за местоположението на двата дрейфащи съда. Междувременно носовата част на 119-метровия моторен кораб KHORYV окончателно е потънала между Тюленово и нос Шабла.
В продължение на няколко седмици останките се издигаха над водната повърхност край най-източната точка на България, но вече не представляват опасност за корабоплаването.
На 19 ноември кораби от състава на Военноморските сили са извършили обследване на района, при което е установено, че над потъналите останки има около 50 метра воден стълб.
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Ситуацията с двата дрейфащи кораба край Калиакра продължава да се следи, като местоположението им е отразено в навигационните предупреждения за безопасността на морския трафик в района.
Припомняме, че на 16 ноември товарният кораб BETUL 8 се преобърна след атака с морски дронове. Последната известна позиция на GAS HUSKY е била на около 27 километра (14,5 морски мили) от мястото на предишния инцидент.