Два поразени търговски кораба продължават да дрейфат в изключителната икономическа зона на България, югоизточно от нос Калиакра, докато носовата част на трети кораб окончателно потъна край северното българско Черноморие.

Газовозът GAS HUSKY (IMO 9507764) и корабът за генерални товари BETUL 8 (IMO 8817198) все още са на повърхността, съобщава специализираният морски портал Maritime.bg.

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Местоположението на двата кораба е установено от Военновъздушните и Военноморските сили на България. Издадени са нови навигационни предупреждения, които информират преминаващите плавателни съдове за позициите им, предава Maritime.bg .

Търговски кораби, преминали през района, също са докладвали за местоположението на двата дрейфащи съда. Междувременно носовата част на 119-метровия моторен кораб KHORYV окончателно е потънала между Тюленово и нос Шабла.

В продължение на няколко седмици останките се издигаха над водната повърхност край най-източната точка на България, но вече не представляват опасност за корабоплаването.

На 19 ноември кораби от състава на Военноморските сили са извършили обследване на района, при което е установено, че над потъналите останки има около 50 метра воден стълб.

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Ситуацията с двата дрейфащи кораба край Калиакра продължава да се следи, като местоположението им е отразено в навигационните предупреждения за безопасността на морския трафик в района.

Припомняме, че на 16 ноември товарният кораб BETUL 8 се преобърна след атака с морски дронове. Последната известна позиция на GAS HUSKY е била на около 27 километра (14,5 морски мили) от мястото на предишния инцидент.