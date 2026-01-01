Синът на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро – Карлос Болсонаро, съобщи, че баща му е бил откаран отново в болница заради силни болки в корема.
В публикация в социалните мрежи Карлос обвини властите, че задържането на баща му влошава здравословното му състояние. По думите му обездвижването и психологическият натиск, на които Болсонаро е подложен в затвора, допринасят за влошаването на здравето му.
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро е в тежко състояние в болница
Карлос припомни, че баща му е претърпял повече от девет операции след нападението с нож по време на предизборната кампания. Той определи обвиненията срещу него в опит за държавен преврат като „фарс“ и заяви, че целта е Жаир Болсонаро да бъде убит.
Болсонаро претърпя успешна операция
Синът му изрази недоволство и от ограниченията за свижданията. По думите му той е единственият от синовете на Болсонаро, на когото съдията Александър де Мораеш разрешава да го посещава, и то само два пъти седмично за по два часа. Карлос заяви, че не може да бъде до баща си в момента на поредната хоспитализация.
Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.
É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente.
O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026